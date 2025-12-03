Nike Crossover
Repel 大童防泼水篮球长裤
35% 折让
不要因为潮湿天气就提早回到室内。Nike Crossover Repel 大童拒水篮球长裤采用宽松版型，不易撕裂梭织面料经过拒水处理，有助抵御雨水侵袭，助你继续练习上篮。网眼侧拼接设计，塑就透气舒适感受；小腿外侧配有拉链，便于穿脱。
- 显示颜色： 灰紫/白色
- 款式： FZ5237-019
其他细节
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 小腿外侧拉链设计，可轻松更换鞋子
产品细节
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
