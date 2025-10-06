 
Nike Crossover Repel 大童防泼水篮球长裤 - 黑/白色

Nike Crossover

Repel 大童防泼水篮球长裤

40% 折让

不要因为潮湿天气就提早回到室内。Nike Crossover Repel 大童拒水篮球长裤采用宽松版型，不易撕裂梭织面料经过拒水处理，有助抵御雨水侵袭，助你继续练习上篮。网眼侧拼接设计，塑就透气舒适感受；小腿外侧配有拉链，便于穿脱。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5237-010

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 小腿外侧拉链设计，可轻松更换鞋子

产品细节

  • 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性裤管口
  • 可机洗
