CSL 上海海港队中超冠军
男子足球T恤
¥299
CSL 上海海港队中超冠军男子足球T恤经匠心打造，旨在向 2025 年冠军致敬。采用柔软舒适棉料和醒目设计，无论是看台观战还是街头出行，皆可彰显你对球队的拥趸之心。
- 显示颜色： 运动红/金属色
- 款式： IX0855-614
CSL 上海海港队中超冠军
¥299
CSL 上海海港队中超冠军男子足球T恤经匠心打造，旨在向 2025 年冠军致敬。采用柔软舒适棉料和醒目设计，无论是看台观战还是街头出行，皆可彰显你对球队的拥趸之心。
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受
产品细节
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 运动红/金属色
- 款式： IX0855-614
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。