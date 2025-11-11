 
CSL 上海海港队中超冠军男子足球T恤 - 运动红/金属色

CSL 上海海港队中超冠军

男子足球T恤

¥299

CSL 上海海港队中超冠军男子足球T恤经匠心打造，旨在向 2025 年冠军致敬。采用柔软舒适棉料和醒目设计，无论是看台观战还是街头出行，皆可彰显你对球队的拥趸之心。


  • 显示颜色： 运动红/金属色
  • 款式： IX0855-614

其他细节

  • 棉质面料，柔软舒适
  • 宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受

产品细节

  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
