Nike Culture of Basketball
大童加绒篮球长裤
穿上 Nike Culture of Basketball 大童加绒篮球长裤，玩出乐趣，动出精彩。加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。腿部图案细节彰显你对篮球的热爱，让你在下一场即兴比赛中发挥出彩表现！
- 显示颜色： 黑/古铜色
- 款式： FD4016-010
其他细节
- 插手口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧腰部
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 弹性罗纹裤管口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 腰部饰有 Nike 梭织标签
- 可机洗
