 
Nike Culture of Basketball 大童加绒长裤 - 空间蓝/黑

Nike Culture of Basketball

大童加绒长裤

30% 折让

Nike Culture of Basketball 大童加绒长裤采用加绒针织面料结合腿部宽松剪裁，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造舒适畅玩体验。裤腿后侧融入按扣设计，便于自行调节造型，打造专属垂坠效果，彰显挚爱运动鞋魅力。


  • 显示颜色： 空间蓝/黑
  • 款式： HV0507-492

Nike Culture of Basketball

30% 折让

Nike Culture of Basketball 大童加绒长裤采用加绒针织面料结合腿部宽松剪裁，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造舒适畅玩体验。裤腿后侧融入按扣设计，便于自行调节造型，打造专属垂坠效果，彰显挚爱运动鞋魅力。

其他细节

  • 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
  • 裤腿后侧融入按扣设计，便于自行调节造型
  • 宽松版型，休闲舒适

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配抽绳设计
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 空间蓝/黑
  • 款式： HV0507-492

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。