Nike Culture of Basketball 马年限定脱缰系列
新年款大童加绒套头连帽衫
25% 折让
不用怀疑，这就是 Nike Glitch 系列。Nike Culture of Basketball 马年限定脱缰系列新年款大童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，无论电子竞技还是球场比拼，皆可为你缔造温暖舒适的畅玩体验。超宽松版型，营造充裕叠搭空间，缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/冲击绿/黑
- 款式： HV0508-010
其他细节
- 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 正面大号口袋，便于快速存放零食和其他日常物品
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
-
