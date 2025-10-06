Nike Culture of Football
男子针织长袖足球毛衣
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Culture of Football 系列专为热爱足球运动历史与传统，同时又欣赏现今足球比赛的精英球员打造。Nike Culture of Football 男子针织长袖足球毛衣从复古守门员球衣中汲取设计灵感，旨在致敬这项深受世界各地人们喜爱的运动。柔软针织面料搭配宽松版型，打造可轻松驾驭球场内外的日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 深丛林绿/黑/树莓红/日晷黄
- 款式： FD7285-323
其他细节
- 针织面料，轻盈舒适
- 翻折罗纹衣领的设计灵感来自复古守门员球衣
产品细节
- 刺绣耐克勾勾标志
- 80% 聚酯纤维/20% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 深丛林绿/黑/树莓红/日晷黄
- 款式： FD7285-323
