 

Nike Cygnal

男子运动鞋

¥909¥1,29930% 折让

Nike Cygnal 男子运动鞋从人气徒步靴中汲取设计灵感，演绎都市风尚。 皮革材质，便于轻松搭配；圆形鞋带、金属鞋眼和鞋口厚实衬垫，彰显户外美学风范。


  • 显示颜色： 深海蓝/健身红/黑/松绿
  • 款式： FV4332-401

Nike Cygnal

¥909¥1,29930% 折让

Nike Cygnal 男子运动鞋从人气徒步靴中汲取设计灵感，演绎都市风尚。 皮革材质，便于轻松搭配；圆形鞋带、金属鞋眼和鞋口厚实衬垫，彰显户外美学风范。

其他细节

  • 皮革鞋面，塑就经典外观，经久耐穿
  • 鞋口和鞋舌添加厚实衬垫，缔造柔软舒适感受
  • 结实外底，可轻松驾驭多种地形

产品细节

  • 两副鞋带
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 深海蓝/健身红/黑/松绿
  • 款式： FV4332-401

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