Devin Booker
德文布克男子长袖篮球T恤
¥319¥39920% 折让
Devin Booker 德文布克男子长袖篮球T恤采用超宽松版型设计，结合缝制标志贴片和厚实棉料，质感柔软且富有结构感，焕新升级经典长袖T恤。
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： HJ3345-060
Devin Booker
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Devin Booker 德文布克男子长袖篮球T恤采用超宽松版型设计，结合缝制标志贴片和厚实棉料，质感柔软且富有结构感，焕新升级经典长袖T恤。
其他细节
- 厚实棉料垂坠挺括，富有结构感
- 金属耐克勾标志装饰，灵感源自布克对经典汽车的热爱
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： HJ3345-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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