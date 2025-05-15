Devin Booker
Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤
¥699
Devin Booker Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤采用开孔式网眼布面料搭配针织里料，塑就出众质感。 金属耐克勾标志的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱。
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HJ3902-222
Devin Booker
¥699
Devin Booker Nike Dri-FIT 德文布克男子速干篮球短裤采用开孔式网眼布面料搭配针织里料，塑就出众质感。 金属耐克勾标志的设计灵感源自德文·布克对经典汽车的热爱。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配扁平抽绳，塑就稳固贴合感
产品细节
- 侧边口袋设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿
- 款式： HJ3902-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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