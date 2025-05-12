 

Devin Booker

Dri-FIT 德文布克男子速干长裤

¥769¥94918% 折让
黑
浅土褐

Devin Booker Dri-FIT 德文布克男子速干长裤采用宽松版型、柔软针织面料和排扣设计，打造舒适的休闲穿搭之选。后身饰有别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ3900-010

Devin Booker

¥769¥94918% 折让

Devin Booker Dri-FIT 德文布克男子速干长裤采用宽松版型、柔软针织面料和排扣设计，打造舒适的休闲穿搭之选。后身饰有别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽
  • 厚实针织面料，非凡舒适
  • 裤腿外侧融入隐藏式按扣，方便脱下该长裤
  • 弹性腰部搭配加长扁平抽绳，塑就稳固贴合感

产品细节

  • 后腰内侧饰有“BOOK”梭织标签
  • 侧面口袋和后身口袋
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • ‎‎面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。拼接/外接片/里料拼接：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HJ3900-010

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