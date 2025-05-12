Devin Booker
Dri-FIT 德文布克男子速干长裤
¥769¥94918% 折让
Devin Booker Dri-FIT 德文布克男子速干长裤采用宽松版型、柔软针织面料和排扣设计，打造舒适的休闲穿搭之选。后身饰有别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3900-010
Devin Booker
¥769¥94918% 折让
Devin Booker Dri-FIT 德文布克男子速干长裤采用宽松版型、柔软针织面料和排扣设计，打造舒适的休闲穿搭之选。后身饰有别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽
- 厚实针织面料，非凡舒适
- 裤腿外侧融入隐藏式按扣，方便脱下该长裤
- 弹性腰部搭配加长扁平抽绳，塑就稳固贴合感
产品细节
- 后腰内侧饰有“BOOK”梭织标签
- 侧面口袋和后身口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。拼接/外接片/里料拼接：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3900-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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