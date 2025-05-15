Devin Booker
Therma-FIT 德文布克男子保暖全长拉链开襟连帽衫
¥999
Devin Booker Therma-FIT 德文布克男子全长拉链开襟连帽衫采用厚实针织面料与华夫格针织里料，提升舒适效果。 别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3898-010
Devin Booker
¥999
Devin Booker Therma-FIT 德文布克男子全长拉链开襟连帽衫采用厚实针织面料与华夫格针织里料，提升舒适效果。 别致金属网格和耐克勾标志，旨在致意德文·布克对经典汽车的热爱。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 右侧实用拉链口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 衣身内侧口袋饰有“BOOK”梭织标签
- 罗纹袖口与下摆
- 扁平编织抽绳
- 全长双向拉链开襟设计
- 面料：52% 聚酯纤维/48% 棉。 里料：65% 聚酯纤维/35% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ3898-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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