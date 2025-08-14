Nike DNA Crossover
男子拒水篮球长裤
24% 折让
穿上 Nike DNA Crossover 男子拒水篮球长裤，奔赴球场磨练技能。该长裤以备受青睐的复古热身长裤为模版，采用拒水梭织面料，助你在球场上保持干爽。标准版型结合稳固贴合的弹性腰部，助你从容迎战，稳操胜券。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN2869-010
质感轻盈，穿搭佳选
梭织面料轻盈耐穿，可媲美复古热身长裤。经拒水处理，有助在潮湿环境下保持干爽。
其他细节
- 侧边拉链口袋，可供妥善收纳钥匙、卡片或手机等随身物品
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
产品细节
- 弹性裤管口
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
