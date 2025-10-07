Nike DNA

¥189 ¥349 45% 折让

当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显王者风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干梭织篮球短裤采用优质面料和出众性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。顺滑耐穿面料可导湿速干，助你畅享干爽舒适，专注应战。右侧拉链口袋，便于在球场内外妥善收纳随身物品。王者头衔，等你来摘！

赛场舒适体验

顺滑梭织面料富有弹性，可经受激烈的篮板之争。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

休闲风范

该 DNA 短裤专为篮球运动而设计，但适合不同场合穿着。弹性腰部配有抽绳，裤脚饰以镶边，彰显复古篮球范儿。提供充裕储物空间，为休闲穿搭再添佳选单品。

安心收纳

耳机无处安放？该短裤帮你解决。侧边口袋，便于携带随身物品。实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。