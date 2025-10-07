Nike DNA
Dri-FIT 男子速干篮球球衣
45% 折让
篮球精神永不停息，穿上 Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球球衣，随时准备好制霸球场。休闲剪裁设计结合透气网眼布，经久耐穿，助你畅享清爽体验，提升比赛表现。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FQ3708-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气网眼布面料，轻盈耐穿
产品细节
- 条纹罗纹衣领和袖窿
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
