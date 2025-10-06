 
Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤 - 黑

Nike DNA

Dri-FIT 男子速干篮球短裤

45% 折让

Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用彩色镶边设计，尽显篮球运动美学。导湿速干的 Dri-FIT 技术搭配三口袋设计，提升实用指数。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV3538-010

Nike DNA

45% 折让

Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用彩色镶边设计，尽显篮球运动美学。导湿速干的 Dri-FIT 技术搭配三口袋设计，提升实用指数。

赛场舒适体验

网眼布轻盈耐穿，专为场上拼搏设计。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

安心收纳

侧边口袋，便于携带随身物品。右髋部实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。

其他细节

  • 专为篮球运动而设计
  • 无衬里
  • 网眼布面料质感轻盈，导湿速干
  • 侧边口袋和右髋部实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
  • 弹性腰部搭配抽绳

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV3538-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。