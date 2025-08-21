Nike DNA
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
33% 折让
当计时器滴答作响，球员准备创造奇迹时，需要实力装备来加持，助其在关键时刻大展身手，尽显王者风采。Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用透气面料和出众性能设计，助你爆发非凡表现，成为全场焦点。轻盈面料可导湿速干，令你保持干爽，专注应战。右髋设有拉链口袋，可供在球场内外妥善收纳随身物品。王者头衔，等你来摘！
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FN2652-010
赛场舒适体验
该短裤采用网眼表面和顺滑内里，轻盈耐穿，可经受激烈的篮板之争。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
休闲风范
该短裤专为篮球运动而设计，但适合不同场合穿着。弹性腰部配有抽绳，裤脚饰以镶边，彰显复古篮球风范。提供充裕储物空间，为休闲穿搭再添佳选单品。
安心收纳
耳机无处安放？这款短裤正是你的理想选择。侧边口袋，便于携带随身物品。右髋设有实用拉链口袋，方便在比赛时妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬里
- 导湿速干面料质感轻盈，采用网眼表面和顺滑内里
- 侧边口袋和实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 裤脚开衩
- 刺绣耐克勾勾标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
