Nike DNA
Dri-FIT 男子速干篮球短裤
Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用彩色镶边设计，尽显篮球运动美学。导湿速干的 Dri-FIT 技术搭配三口袋设计，提升实用指数。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV3538-010
Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT 男子速干篮球短裤采用彩色镶边设计，尽显篮球运动美学。导湿速干的 Dri-FIT 技术搭配三口袋设计，提升实用指数。
赛场舒适体验
网眼布轻盈耐穿，专为场上拼搏设计。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
安心收纳
侧边口袋，便于携带随身物品。右髋部实用拉链口袋空间宽敞，方便在比赛时妥善收纳手机。
其他细节
- 专为篮球运动而设计
- 无衬里
- 网眼布面料质感轻盈，导湿速干
- 侧边口袋和右髋部实用拉链口袋空间宽敞，可供收纳手机
- 弹性腰部搭配抽绳
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV3538-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。