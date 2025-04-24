Nike Downshifter 13

¥549

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气鞋面结合出众缓震性能，经久耐穿，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。

其他细节 网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性

内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感

产品细节 显示颜色： 珍珠粉/帆白/泡沫粉/足球灰

款式： IH0641-601