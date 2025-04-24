 

Nike Downshifter 13

夏日轻醒系列女子公路跑步鞋

¥549

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气鞋面结合出众缓震性能，经久耐穿，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。


  • 显示颜色： 珍珠粉/帆白/泡沫粉/足球灰
  • 款式： IH0641-601

Nike Downshifter 13

¥549

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 女子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气鞋面结合出众缓震性能，经久耐穿，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。

其他细节

  • 网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性
  • 内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感

产品细节

  • 显示颜色： 珍珠粉/帆白/泡沫粉/足球灰
  • 款式： IH0641-601

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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