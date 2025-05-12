 

Nike Downshifter 13

男子公路跑步鞋（宽版）

¥379¥54930% 折让
售罄：此配色当前无货

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋 （宽版） 都能伴你轻松驾驭。透气鞋面结合缓震耐穿性能，为你造就又一个得力装备，或是助你朝着目标迈进。


  • 显示颜色： 煤黑/狼灰/黑
  • 款式： FJ1284-002

Nike Downshifter 13

¥379¥54930% 折让

无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋 （宽版） 都能伴你轻松驾驭。透气鞋面结合缓震耐穿性能，为你造就又一个得力装备，或是助你朝着目标迈进。

Nike Grind 材料精心打造

外底采用部分 Nike Grind 材料，其原料来自生产过程中产生的边角料。

透气网眼

网眼布材料，柔软舒适，缔造出众透气性。

稳固支撑

内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感。

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 煤黑/狼灰/黑
  • 款式： FJ1284-002

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。