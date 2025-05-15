Nike Downshifter 13
男子公路跑步鞋
¥549
无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气网眼布搭配内置贴合板带，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。
- 显示颜色： 黑/和谐蓝/暗烟灰/白色
- 款式： HV3163-001
Nike Downshifter 13
¥549
无论你是跑步新手还是迫切想提速的专业跑者，Nike Downshifter 13 男子公路跑步鞋都能伴你轻松驾驭。 透气网眼布搭配内置贴合板带，为你造就又一个得力装备，助你朝着目标迈进。
主要特色
- 网眼布材料，柔软舒适，塑就出众透气性。
- 内置贴合板带为中足提供出色包覆，塑就稳固支撑脚感。
产品细节
- 单鞋重量：约 287 克（男码 44 码）
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑/和谐蓝/暗烟灰/白色
- 款式： HV3163-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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