Nike Dragonfly 2

¥779 ¥999 22% 折让

匠心鞋钉搭配 ZoomX 泡绵，助力在直道上发挥疾速表现。穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。 匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。 该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心，这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

设计揭秘

鞋面采用 The Armory 原始椭圆形跑道表面的颜色设计。 绿色装饰，致敬原田径场内场。 鞋垫和外底融入红色，借鉴自 The Armory 的标志。 后跟交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

出众稳定，锐不可当

中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。

轻盈迅疾

中底材料轻盈，回弹出众，缔造非凡耐穿性。 弧形设计，营造出色脚感。

透气舒适

精制网眼设计，打造出色透气性和舒适度。 贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。

能量回馈，助力迈步

ZoomX 泡绵，带来出色的能量回馈。