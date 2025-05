Nike Dragonfly 2

¥999

穿上 Nike Dragonfly 2 男子田径长跑钉鞋,助力飞速冲过终点线,以迅疾之势跃升新高。鞋款采用舒适贴合设计,缔造出众脚感,助你在比赛和关键训练中一往无前。匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底,助你引爆疾速。该鞋款的设计灵感源自纽约 The Armory 田径中心,这里欢迎不同实力的田径运动员前来参赛。

设计揭秘

鞋面配色从 The Armory 原始椭圆形跑道表面颜色中汲取灵感。绿色装饰灵感源自 The Armory 原田径场内场。蓝色点缀的设计灵感来源于运动员热身区域。鞋垫和外底融入红色,借鉴自 The Armory 的标志。后跟交叉形印花与该场地的经典天花板相呼应。

出众稳定,锐不可当

中足和前足采用匠心设计,为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。

轻盈迅疾

中底材料轻盈,回弹出众,缔造非凡耐穿性。 弧形设计,营造出色脚感。

透气舒适

精制网眼设计,打造出色透气性和舒适度。 贴合版型,塑就非凡舒适脚感,助力一路畅跑。

能量回馈,助力迈步

Nike ZoomX 泡绵,轻盈出众且富有弹力,解锁出色表现。