 
Nike Dragonfly 2 男子田径长跑钉鞋 - 热情紫/电子绿/宝石蓝/黑

Nike Dragonfly 2

男子田径长跑钉鞋

¥1,199

Nike Dragonfly 2 男子田径长跑钉鞋焕新演绎，强势回归。轻盈非凡的 ZoomX 泡绵和出众支撑的稳定片，助力打破个人纪录。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。


  • 显示颜色： 热情紫/电子绿/宝石蓝/黑
  • 款式： IM9131-500

Nike Dragonfly 2 男子田径长跑钉鞋焕新演绎，强势回归。轻盈非凡的 ZoomX 泡绵和出众支撑的稳定片，助力打破个人纪录。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。

精制网眼鞋面

匠心纱线和精制网眼鞋面，缔造出色透气性和舒适度。鞋面贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。鞋带上饰有可拆卸金色链条和坠饰。后跟结构带来出众稳定性。

ZoomX 泡绵

Nike ZoomX 泡绵，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供出色能量回馈。

稳稳抓地

四个可拆卸鞋钉有助于减轻外底的重量，同时塑就匠心平坦鞋底，助你在跑动间稳稳抓地。

足底稳定片

足底稳定片塑就出众支撑性能。弧形设计，营造出色脚感。

匠心设计

中足和前足采用匠心设计

产品细节

