Nike Dragonfly 2

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穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，以迅疾之势跃升新高。 鞋款采用舒适贴合设计，缔造出众脚感，助你在比赛和关键训练中一往无前。 匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。

缓震回弹，出众脚感 Nike ZoomX 泡绵，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供充沛能量回馈。 直道飞奔，稳定可靠 中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。 采用四颗鞋钉的设计。 匠心鞋头和后跟结构，提供出众稳定性。 轻盈迅疾 中底材料轻盈，回弹出众，缔造出色耐穿性。 弧形设计，营造出色脚感。 透气舒适 精制网眼设计，缔造出色透气性和舒适度。 贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。