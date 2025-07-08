 
匠心鞋钉搭配 ZoomX 泡绵，助力在直道上发挥疾速表现。穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，打造迅疾表现。匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。

出众稳定，锐不可当

中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。

轻盈迅疾

中底材料轻盈，回弹出众，缔造出色耐穿性。弧形设计，营造出色脚感。

透气舒适

精制网眼鞋面，缔造出色透气性和舒适度。贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。

能量回馈，助力迈步

ZoomX 泡绵，带来出色的能量回馈。

产品细节

单鞋重量：约 130 克（男码 42 码）

