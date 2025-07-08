中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。

匠心鞋钉搭配 ZoomX 泡绵，助力在直道上发挥疾速表现。穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，打造迅疾表现。匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。

