Nike Dragonfly 2
男子长跑田径钉鞋
40% 折让
- 显示颜色： 亮深红/橙红/爆炸绿黄/黑紫
- 款式： FD8413-600
Nike Dragonfly 2
40% 折让
匠心鞋钉搭配 ZoomX 泡绵，助力在直道上发挥疾速表现。穿上 Nike Dragonfly 2 男子长跑田径钉鞋，助力飞速冲过终点线，打造迅疾表现。匠心鞋钉、ZoomX 泡绵结合轻盈外底，助你引爆疾速。
出众稳定，锐不可当
中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。
轻盈迅疾
中底材料轻盈，回弹出众，缔造出色耐穿性。弧形设计，营造出色脚感。
透气舒适
精制网眼鞋面，缔造出色透气性和舒适度。贴合版型，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。
能量回馈，助力迈步
ZoomX 泡绵，带来出色的能量回馈。
产品细节
单鞋重量：约 130 克（男码 42 码）
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
