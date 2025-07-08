Nike Dragonfly 2 Elite "Jakob Ingebrigtsen"

¥859 ¥1,099 21% 折让

Nike Dragonfly 2 Elite "Jakob Ingebrigtsen" 男/女田径长跑钉鞋采用精致醒目设计，精准诠释雅各布·因格布里格森的风格，聚焦他的核心信念：奋力夺冠。鞋款搭载轻盈非凡的 ZoomX 泡绵和出众支撑的碳纤维板，展现出色速度表现，助你在比赛日尽情释放能量。时刻准备助力长距离跑，为运动员在速度表现上跃升新高度而设计。

设计揭秘

该鞋款采用雅各布挚爱配色和线条设计，旨在向他坚定的信念致敬。细节设计灵感源自他的纹身和金戒指，在他全力冲刺时熠熠生辉。鞋垫饰有北欧星空图案，旨在致敬雅各布的家乡。

精制网眼设计

匠心纱线和精制网眼设计，缔造出色透气性和舒适度。鞋面贴合设计，塑就非凡舒适脚感，助力一路畅跑。后跟结构带来出众稳定性。

ZoomX 泡绵

Nike 全掌型 ZoomX 泡绵，轻盈出众且富有弹力，为步伐提供充沛能量回馈。

稳稳抓地

四个固定钉有助于减轻外底的重量，同时塑就匠心平坦鞋底，助你在跑动间稳稳抓地。

碳纤维板

碳纤维板塑就出众支撑性能，同时有助减轻鞋身重量。弧形设计，营造出色推进感。

焕新设计

中足和前足采用匠心设计，为跑者缔造直道和弯道飞奔时的稳定性。