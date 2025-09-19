 
Nike Dri-FIT 大童速干训练夹克防晒衣 - 白色

Nike

Dri-FIT 大童速干训练夹克防晒衣

32% 折让

Nike Dri-FIT 大童速干训练夹克防晒衣，成就全新挚爱之选。轻盈梭织面料结合导湿速干技术，为关键部位提供出众包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： II0478-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 耐穿梭织面料，轻盈顺滑
  • 加长弧形后摆，提升包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 局部弹性袖口
  • 正面插手口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。