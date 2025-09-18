Nike
Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣
¥349
Nike Dri-FIT 大童（男孩）速干长袖上衣搭载 Nike Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 插肩衣袖结合下摆两侧开衩设计，助你在比赛中畅动自如。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO0098-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的应战体验
- 采用宽松版型设计，打造休闲感受和充裕叠搭空间
产品细节
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
