Nike

Dri-FIT 女子速干短袖上衣

¥299

白色
灰紫

Nike Dri-FIT 女子速干短袖上衣采用紧身设计，在训练期间为你缔造出色表现力。 腋下网眼拼接设计结合导湿速干面料，让你在训练时畅享干爽。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IF0618-100

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