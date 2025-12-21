Nike
Dri-FIT 女子速干长袖篮球T恤
14% 折让
你在舞台在， 篮球在手， 轻松进球， 篮框化作你的主场。Nike Dri-FIT 女子速干长袖篮球T恤采用长袖设计，加持 Nike Dri-FIT 技术，令你在比赛中挥洒自如，尽显非凡实力。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV6997-100
Nike
14% 折让
你在舞台在， 篮球在手， 轻松进球， 篮框化作你的主场。Nike Dri-FIT 女子速干长袖篮球T恤采用长袖设计，加持 Nike Dri-FIT 技术，令你在比赛中挥洒自如，尽显非凡实力。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
产品细节
- 正面、背面和右袖均饰有图案
- 64% 棉/36% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV6997-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。