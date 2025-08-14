 
Nike Dri-FIT 女子速干长裤 - 卡其

Nike

Dri-FIT 女子速干长裤

43% 折让
卡其
冷灰

Nike Dri-FIT 女子速干长裤采用宽松版型，助你型动健身房内外。导湿速干面料轻盈非凡且富有弹性，帮助身体保持干爽。正面上部褶裥和传统拉链门襟设计，提升造型格调。


  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IH0828-247

Nike

43% 折让

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边开口式口袋，便于存取随身物品

产品细节

  • 81% 锦纶/19% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。