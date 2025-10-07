Nike
Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双）
12% 折让
售罄：
此配色当前无货
鞋内穿搭出彩，升级鞋款型格。Nike Dri-FIT 幼童速干复古图案中筒运动袜（3 双）可轻松搭配 Nike 运动鞋，提供有力支撑。该运动袜采用透气疏松针织足面，搭配罗纹足弓支撑板带，有助提升包覆效果。袜底、后跟和足尖采用舒适加厚设计，在跑跳之际帮助减缓冲击力，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，令稚嫩双足在玩耍过程中保持干爽。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IO2552-133
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
