 
Nike Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤 - 泡沫粉

Nike

Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤

30% 折让

Nike Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤尽显时尚意趣，专为喜欢自由畅玩的孩子倾心设计。顺滑聚酯纤维针织面料结合短袖版型和 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在运动之际保持干爽舒适。圆领设计，方便轻松穿脱；弧形下摆设计，塑就精致合身外观。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： IM4493-663

Nike

30% 折让

Nike Dri-FIT 幼童速干蘑菇印花T恤尽显时尚意趣，专为喜欢自由畅玩的孩子倾心设计。顺滑聚酯纤维针织面料结合短袖版型和 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助孩子在运动之际保持干爽舒适。圆领设计，方便轻松穿脱；弧形下摆设计，塑就精致合身外观。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： IM4493-663

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。