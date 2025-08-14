 
Nike Dri-FIT 男子透气速干高尔夫短裤 - 黑/黑

Nike Dri-FIT

男子透气速干高尔夫短裤

24% 折让

穿上 Nike Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤，在赛场内外畅动自如。弹性面料让你在推杆时灵活无拘；腰部内侧含有黏性细节设计，有助于将T恤稳固掖入下装，自如弯腰和挥杆。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9741-010

Nike Dri-FIT

24% 折让

畅动自如

穿上 Nike Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤，在赛场内外畅动自如。弹性面料让你在推杆时灵活无拘；腰部内侧含有黏性细节设计，有助于将T恤稳固掖入下装，自如弯腰和挥杆。

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 弹性梭织面料内里融入精致纹理，帮助减少黏腻感
  • 腰部内侧融入重复“NIKE GOLF”字样，塑就略带黏性的纹理，帮助T恤稳固掖入下装
  • 后腰中央采用 V 字形凹口设计，有助增加弹性

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 口袋添加网眼布衬里
  • 按扣拉链门襟
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CU9741-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    此款产品的图片中，模特佩戴的腰带配件仅作搭配使用，并非产品的一部分。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。