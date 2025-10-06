Nike
Dri-FIT 男子速干无袖篮球上衣
45% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球上衣柔软舒适，无论是公园还是健身房，皆可助你从容应战。Dri-FIT 技术，帮助保持干爽，让你专注运动，心无旁骛。
- 显示颜色： 煤黑/黑
- 款式： HV1889-060
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 顺滑针织面料，柔软轻盈
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：93% 聚酯纤维/7% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
