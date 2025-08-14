Nike
Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫
16% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲风范。针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，堪称热血篮球玩家的基础佳选。
- 显示颜色： 黑/淡象牙白
- 款式： HV1893-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 针织面料，结构感出众
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 正面口袋
- 雪尼尔绒线耐克勾标志
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
