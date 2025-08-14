 
Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫 - 力量蓝 (活力蓝)/淡象牙白

Nike

Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫

10% 折让

Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲风范。针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，堪称热血篮球玩家的基础佳选。


  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/淡象牙白
  • 款式： HV1893-415

Nike

10% 折让

Nike Dri-FIT 男子速干无袖篮球连帽衫采用匠心设计，兼具球场所需的出众性能和场外休闲风范。针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，堪称热血篮球玩家的基础佳选。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 针织面料，结构感出众

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 正面口袋
  • 雪尼尔绒线耐克勾标志
  • ‎‎面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 力量蓝 (活力蓝)/淡象牙白
  • 款式： HV1893-415

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。