Nike Dri-FIT 男子速干篮球短裤经久耐穿且舒适非凡，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你心无旁骛，攻克严苛训练。


  • 显示颜色： 荧光黄/黑/黑
  • 款式： HV1891-702

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，助你在运动中保持舒爽
  • 弹性腰部搭配编织抽绳，缔造稳固贴合感

产品细节

  • 梭织标签融入链状围网式缝线设计
  • 硅胶耐克勾标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
