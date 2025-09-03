Nike
Dri-FIT 男子速干网眼布篮球短裤
28% 折让
Nike Dri-FIT 男子速干网眼布篮球短裤轻盈透气， 采用双层耐穿网眼布面料，可导湿速干，助你轻松应对严苛训练。
- 显示颜色： 安全橙/白色
- 款式： HV1881-819
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 双层网眼布设计，透气耐穿
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 侧边口袋设计
- 侧边开衩
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
