Nike
Dri-FIT 男子速干训练网眼布篮球短裤
14% 折让
篮球是一门艺术，而球场就是你的画布。 Nike Dri-FIT 男子速干训练网眼布篮球短裤专为篮球艺术家打造，采用轻盈透气的网眼布面料，可导湿速干，助你发挥出色表现。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HV1883-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 侧边开衩
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
