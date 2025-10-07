 
Nike Dri-FIT 男子速干锥形训练长裤 - 黑/白色

Nike Dri-FIT

男子速干锥形训练长裤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT 男子速干锥形训练长裤采用导湿速干面料，助你在训练中保持干爽舒适。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： CZ6380-010

舒适包覆

导湿速干，舒适非凡

法式毛圈面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

利落设计

锥形裤腿剪裁，赋予你心无旁骛的训练体验和出众表现。弹性腰部搭配抽绳，有助在运动中稳固裤身。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性裤管口
  • 口袋设计
  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
