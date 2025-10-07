Nike Dri-FIT
男子速干锥形训练长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Dri-FIT 男子速干锥形训练长裤采用导湿速干面料，助你在训练中保持干爽舒适。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： CZ6380-010
舒适包覆
导湿速干，舒适非凡
法式毛圈面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
利落设计
锥形裤腿剪裁，赋予你心无旁骛的训练体验和出众表现。弹性腰部搭配抽绳，有助在运动中稳固裤身。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性裤管口
- 口袋设计
- 61% 棉/39% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
