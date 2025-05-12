Nike
Dri-FIT 速干发圈（2 条）
¥109¥13921% 折让
Nike Dri-FIT 速干发圈（2 条）采用柔软材料，可稳固整束头发，以免头发干扰视线。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/冰艳紫丁香/白色
- 款式： IB0376-554
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Nike Dri-FIT 速干发圈（2 条）采用柔软材料，可稳固整束头发，以免头发干扰视线。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
产品细节
- 材质：聚酯纤维/氨纶/二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 冰艳紫丁香/冰艳紫丁香/白色
- 款式： IB0376-554
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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