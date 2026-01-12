Nike Dri-FIT 马年限定脱缰系列
新年款大童速干针织长裤
15% 折让
Nike Dri-FIT 马年限定脱缰系列新年款大童速干针织长裤舒适耐穿，采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助保持干爽舒适。插手口袋设计，方便存放常用小物件，弹性腰部搭配抽绳，可自主调节贴合度。裤腿左侧饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0101-010
Nike Dri-FIT 马年限定脱缰系列
15% 折让
Nike Dri-FIT 马年限定脱缰系列新年款大童速干针织长裤舒适耐穿，采用 Dri-FIT 技术，可导湿速干，帮助保持干爽舒适。插手口袋设计，方便存放常用小物件，弹性腰部搭配抽绳，可自主调节贴合度。裤腿左侧饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
产品细节
- 54% 聚酯纤维/46% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0101-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。