 
Nike Dri-FIT 2.0 轻便型速干跑步护臂（1 副） - 黑/银

Nike Dri-FIT 2.0

轻便型速干跑步护臂（1 副）

54% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Dri-FIT 2.0 轻便型速干跑步护臂（1 副）搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。 


  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： DX7120-042

Nike Dri-FIT 2.0

54% 折让

Nike Dri-FIT 2.0 轻便型速干跑步护臂（1 副）搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。 

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 反光耐克勾勾标志
  • 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： DX7120-042

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。