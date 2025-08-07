Nike Dri-FIT 2.0
轻便型速干跑步臂套（1 副）
17% 折让
Nike Dri-FIT 2.0 轻便型速干跑步臂套（1 副）搭载导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 白色/银
- 款式： DX7120-109
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 反光耐克勾勾标志
- 此产品不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/银
- 款式： DX7120-109
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
