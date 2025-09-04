Nike
Dri-FIT Academy 男子速干足球长裤
¥349
无论是在橄榄球场、足球场还是其他训练场地，Nike Dri-FIT Academy 男子速干足球长裤皆可助你自如畅跑，发挥出色表现。采用轻盈面料，搭载导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： HF0522-014
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合
- 侧边接缝处拉链口袋，可供安全存储小物件
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
