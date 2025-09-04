 
Nike Dri-FIT Academy 男子速干足球长裤 - 黑/煤黑/白色

Nike

Dri-FIT Academy 男子速干足球长裤

¥349
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

无论是在橄榄球场、足球场还是其他训练场地，Nike Dri-FIT Academy 男子速干足球长裤皆可助你自如畅跑，发挥出色表现。采用轻盈面料，搭载导湿速干技术，助你在运动时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/白色
  • 款式： HF0522-014

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合
  • 侧边接缝处拉链口袋，可供安全存储小物件

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
