 
Nike Dri-FIT Ace Swoosh 大童速干遮阳帽 - 白色/黑/黑

Nike Dri-FIT Ace

Swoosh 大童速干遮阳帽

40% 折让

阳光去哪儿了？当然是被 Nike Dri-FIT Ace Swoosh 大童速干遮阳帽挡住了。采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，同时提供出众遮阳效果，助你尽情玩乐。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： FB5061-100

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 弧形帽檐设计，在玩耍时为你遮挡刺眼阳光
  • 背面固定带采用魔术贴粘扣设计，可在出行时轻松调整贴合度

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 热转印耐克勾标志
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： FB5061-100

