Nike Dri-FIT Ace
Swoosh 大童速干遮阳帽
13% 折让
阳光去哪儿了？当然是被 Nike Dri-FIT Ace Swoosh 大童速干遮阳帽挡住了。采用导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，同时提供出众遮阳效果，助你尽情玩乐。
- 显示颜色： 白色/黑/黑
- 款式： FB5061-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 弧形帽檐设计，在玩耍时为你遮挡刺眼阳光
- 背面固定带采用魔术贴粘扣设计，可在出行时轻松调整贴合度
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 热转印耐克勾标志
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
